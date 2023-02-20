Шитов рассказал о варианте с «Крыльями Советов»

Игрок петербургской «Звезды» Виталий Шитов рассказал о несостоявшемся переходе в самарские «Крылья Советов».

«Был вариант с «Крыльями Советов». Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду», - приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Также футболист добавил, что каких-либо разъяснений касательно данной ситуации со стороны «красно-белых» не последовало и признался, что расстроился блокировке возможности выступать за один клуб со своим братом-близнецом Владиславом Шитовым.

«Звезда» на следующей неделе сыграет с «Пари НН» в Фонбет Кубке России.