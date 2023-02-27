Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Пари НН». В понедельничном кубковом матче против питерской «Звезды» 36-летний футболист вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН» в феврале. Около месяца полузащитник пребывал в статусе свободного агента после ухода из подмосковных «Химок».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Звезда» - «Пари НН» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.