Тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров: «Самое главное - то, что ребята поняли, что могут играть даже на этом уровне»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров дал комментарий после матча с «Пари НН» (0:2). Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Первый тайм, наверное, не очень удался. Я не знаю, с чем это связано, готовились. Подготовка хорошая была, наверное, для многих их ребят это был такой первый большой матч. Может быть, переволновались. Первый тайм где-то на йоту, на секунду все время опаздывали, и мяч соответственно плохо держался. В перерыве коррективы внесли, вы сами все видели, два разных тайма было у нас.

- Что вы можете сказать болельщикам «Звезды»?

- Болельщикам только огромная благодарность, что пришли нас поддержать, болели очень хорошо, яростно. Всегда приятно видеть большое количество людей на трибунах.

- Как ощущения от первого матча с командой РПЛ? Как ваш уровень? Сегодня против вашей команды играл ваш бывший одноклубние Денис Глушаков. Удалось ли с ним пообщаться?

- По поводу уровня. Повторюсь, что у нас хорошая боеспособная команда. У нас собраны молодые футболисты, которым еще нужно набираться опыта. Эта игра дала всей нашей команде огромный опыт. Самое главное - то, что ребята поняли, что могут играть даже на этом уровне. Эта игра, думаю, придаст нам уверенности в дальнейшем, и нам, и команде, и болельщикам, руководству клуба. Это то, что касается уровня.

По поводу общения с Денисом, времени мало было, так, пару слов перекинулись.