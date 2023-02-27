​Глушаков – в запасе «Пари НН» на матч со «Звездой»

В понедельник в рамках Кубка России будут играть питерская «Звезда» и «Пари НН». Нижегородская команда выйдет на поле в таком составе:

Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Севикян, Майга, Кротов, Михайлов, Каккоев, Стоцкий, Сулейманов.

Звёздный зимний новичок «Пари НН» - полузащитник Денис Глушаков – начнёт игру на скамейке для запасных. Дебютировать за нижегородцев на официальном уровне опытный игрок сможет по ходу встречи.

Матч «Звезда» - «Пари НН» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.