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Кубок России

Глушаков опубликовал совместное фото с Горловым, сделанное в 1998 году

28 Февраля 2023 • 17:11 Комментировать
Звезда Санкт-Петербург
0:2
Пари НН
окончен

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Денис Глушаков на следующий день после своего дебюта за клуб и победы над петербургской «Звездой» в Кубке России (2:0) опубликовал совместную фотографию с главным тренером команды Артёмом Горловым, сделанную в 1998 году.

«1998 год, детский турнир в Чертаново. Вместе с Артёмом Сергеевичем Горловым (свитер [классный]) стоим в одном ряду!» - написал Глушаков в социальных сетях.

Примечательно, что этот поединок стал первым официальным и для наставника нижегородцев.

Денис Глушаков вышел на поле на 59-й минуте встречи, проходившей в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН Артём Горлов
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