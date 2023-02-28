Глушаков опубликовал совместное фото с Горловым, сделанное в 1998 году

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Денис Глушаков на следующий день после своего дебюта за клуб и победы над петербургской «Звездой» в Кубке России (2:0) опубликовал совместную фотографию с главным тренером команды Артёмом Горловым, сделанную в 1998 году.

«1998 год, детский турнир в Чертаново. Вместе с Артёмом Сергеевичем Горловым (свитер [классный]) стоим в одном ряду!» - написал Глушаков в социальных сетях.

Примечательно, что этот поединок стал первым официальным и для наставника нижегородцев.

Денис Глушаков вышел на поле на 59-й минуте встречи, проходившей в Санкт-Петербурге.