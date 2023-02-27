Звезда - Пари НН: Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Программу кубковых матчей понедельника открывает противостояния питерской «Звезды» и «Пари НН». Представитель третьего по силе дивизиона здорово провел осеннюю часть сезона, штампуя победы как в первенстве, так и в Кубке. После зимней паузы, конечно, многое изменилось, в том числе и для нижегородцев, которые лишились наставника, ушедшего на повышение. Тем не менее, они сегодня явные фавориты.

Как пройдет игра, смотрим на «Матч ТВ» и «Матч Премьер в 14:30. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.