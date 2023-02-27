Горлов: «Выполнили задачу, потратили столь сил, сколько нужно было»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов дал комментарий после матча со «Звездой» (2:0). Его слова приводит корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Очень тяжелый кубковый матч. Задача была выходить в следующий раунд, мы выполнили ее, потратили столь сил, сколько нужно было. На данной стадии главное - это результат. Хочу похвалить соперника, это организованные, талантливые ребята. Хочу отметить, что многие из них скоро будут играть в РПЛ.

- Конец февраля, не самые удобные погодные условия для футбольного матча. Насколько комфортно вам игралось, насколько было тяжело играть?

- Я думаю, что неправильно рассуждать на эту тему. Есть данность, есть дата матча, все ее знали, поэтому погода могла быть другой, могло быть еще холоднее. Было -18, когда мы выезжали, сейчас теплее и снег. В каких условиях мы бы не были, мы должны подготовиться, адаптироваться, играть для болельщиков. Как было, так было. Мы об этом не думали, если честно. Сделали коррективы, отталкивались от состояния ребят, каких-то хронических повреждений, искусственного поля, такие нюансы учитывали. Поэтому нужно было в комплексе все это анализировать.

- Выпало так, что вам играть здесь и второй матч через несколько дней. Как эти дни будут построены в плане подготовки?

- Они будут построены как всегда. Завтра у нас будет восстановительная тренировка. Сегодня у нас та группа, которая не играла - мы взяли сюда 23 футболиста, а в заявке было 18 - будет компенсация нагрузки. Послезавтра будет выходной, выйдем на поле. Может быть, какие-то тактические вещи попробуем в преддверии игры с «Зенитом». На третий день уже полноценно начнем. У нас будет два дня для подготовки к «Зениту». Эти два дня нужно будет максимально сильно и ударно их провести.