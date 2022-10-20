Ганчаренко высказался о победе над «Сочи»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России над «Сочи» (3:2).

«Тяжело победы даются, что в Кубке, что в чемпионате. В концовке обе команды вообще очень сильно завелись. Рад, что команда чувствует себя сплоченной и что проявляет характер во многих матчах», — приводит слова Ганчаренко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что команда могла лучше бороться за мяч в атаке, слишком легко расставались с ним, а когда начали проседать, то уже появились проблемы.

После четырех туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков.