Точилин: «Надо принять результат и смотреть вперёд»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России возрождающийся «Урал» обыграл в гостевом матче «Сочи» со счетом 3:2. Наставник «Сочи» Александр Точилин расстроен исходом прошедшей игры, но он старается смотреть на происходящие вещи философски и считает, что его футболистам сейчас следует смотреть в будущее, а не расстраиваться из-за свежей неудачи.

- Разочарован результатом. Хотел бы поблагодарить ребят за огромное желание, страсть и игру до последних минут. Мы должны принять этот результат и смотреть вперёд, - цитирует слова наставника «Сочи» официальный сайт клуба.