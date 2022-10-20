Ганчаренко: Влут? С такими травмами вылетают до конца года

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко поделился информацией о травме нападающего Рая Влута. Форвард получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи». В момент взятия ворот Влут коленом попал в голову вратарю южан Денису Адамову, и после этого эпизода он не смог подняться с газона, его унесли на специальных носилках.

«Что касается Влута, боюсь, что до конца года с такими травмами вылетают», — заявил Ганчаренко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний нидерландский игрок принял участие в восьми матчах за «Урал», в которых отметился двумя забитыми мячами.