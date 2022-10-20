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Форвард «Урала» Каштанов нецензурно отреагировал на удаление

20 Октября 2022 • 21:35 Комментировать
Сочи
2:3
Урал
окончен

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов эмоционально отреагировал на удаление в концовке победного матча против «Сочи» (3:2).

26-летний футболист получил вторую жёлтую карточку на 8-й добавленной ко второму тайму минуте встречи.

«В рот я его [судью] **** [жарил], ***** [нафиг]», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Столь позднее удаление не помешало команде из Екатеринбурга взять три очка в матче с сочинской командой и закрепиться на второй строчке в группе с ЦСКА и «Торпедо».

«Сочи» потерпел четвёртое кубковое поражение к ряду и прочно обосновался в подвале турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Каштанов
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