Форвард «Урала» Каштанов нецензурно отреагировал на удаление

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов эмоционально отреагировал на удаление в концовке победного матча против «Сочи» (3:2).

26-летний футболист получил вторую жёлтую карточку на 8-й добавленной ко второму тайму минуте встречи.

«В рот я его [судью] **** [жарил], ***** [нафиг]», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Столь позднее удаление не помешало команде из Екатеринбурга взять три очка в матче с сочинской командой и закрепиться на второй строчке в группе с ЦСКА и «Торпедо».

«Сочи» потерпел четвёртое кубковое поражение к ряду и прочно обосновался в подвале турнирной таблицы.