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Кубок России

Тарханов прокомментировал победу «Урала» над «Сочи»

21 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Сочи
2:3
Урал
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался после победы «шмелей» над «Сочи» (3:2) в матче 4-го тура Фонбет Кубка России.

«Игра достаточно напряженная была. В принципе были шансы у обеих команд. Но надо отметить, что до замен «Урал» имел заметное преимущество перед «Сочи», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

В конце матча «Сочи» освежил игру и начал создавать давление, но голкипер екатеринбургского клуба контролировал ситуацию, а второй пропущенный гол «Урала» — это просто неудачная игра защитника.

После четырех туров «Урал» занимает второе место в группе D, набрав 9 очков. «Сочи» располагается на последней строчке (4), имея ноль баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Тарханов Сочи
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