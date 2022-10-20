У вратаря «Сочи» Адамова перелом носа и верхнечелюстной пазухи

Голкипер «Сочи» Денис Адамов в столкновении с полузащитником «Урала» Раем Влутом заработал перелом носа и верхнечелюстной пазухи. Об этом сообщает представитель вратаря Кирилл Ливанов.

«Жизни Дениса ничего не угрожает. Перелом носа и верхнечелюстной пазухи, операция не потребуется», - цитирует Ливанова «Чемпионат».

Игрок екатеринбургской команды в свою очередь, скорее всего, выбыл до конца года. Об этом сообщил наставник «шмелей» Виктор Ганчаренко.

Следующая игра между «Сочи» и «Уралом» состоится 30 октября в рамках чемпионата России. На текущий момент неизвестно примут ли участие в этом противостоянии травмированные сегодня игроки.