Григорий Иванов: «Потасовку устроил арбитр»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России возрождающийся «Урал» обыграл в гостевом матче «Сочи» со счетом 3:2. Тем не менее, президент «Урала» Григорий Иванов очень недоволен судейством в прошедшем матче. Его комментарии по поводу длительности игры мы уже приводили, но он недоволен также и тем, что судья, по словам Иванова, спровоцировал потасовку в конце игры.

- Что касается потасовки в конце матча, я считаю, что ее спровоцировал главный судья. Там был удар в лицо, нам показал желтую карточку ни за что, - цитирует слова Григория Иванова новостное агентство ТАСС.