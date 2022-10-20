Форварда «Урала» Влута унесли на носилках после столкновения с Адамовым

Форварда екатеринбургского «Урала» Рая Влута унесли с поля на носилках после того, как игрок получил тяжёлую травму в столкновении с голкипером «Сочи» Денисом Адамовым.

Происшествие случилось на 55-й минуте матча, когда Влут забил гол в ворота сочинского клуба. Во время процесса взятия ворот голландский футболист коленом встретился с головой вратаря команды соперников Дениса Адамова.

Отмечается, что игру не смогли продолжить оба игрока. Нападающий «Урала» был заменён на Юрия Железнова, голкипер «Сочи» - на Николая Заболотного.

На текущий момент впереди команда из Екатеринбурга, идёт дополнительное ко второму тайму время.

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