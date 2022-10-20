Григорий Иванов — о матче с «Сочи»: «Пропустили дурные голы, но самое главное, что выиграли»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Отметим, что екатеринбургский клуб доигрывал встречу вдевятером.

«Самое главное, что выиграли. Пропустили дурные голы. Можно сказать, что два гола сами себе привезли», — заявил Иванов «Чемпионату».

Президент клуба отметил, что команда вышла на матч с хорошим настроем, но когда в концовке пропустили второй гол, то началась паника, «Сочи» устроил навал на ворота и у них были шансы для перевода игры в серию пенальти.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков после четырех туров.