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Кубок России

Григорий Иванов — о матче с «Сочи»: «Пропустили дурные голы, но самое главное, что выиграли»

20 Октября 2022 • 21:26 Комментировать
Сочи
2:3
Урал
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Отметим, что екатеринбургский клуб доигрывал встречу вдевятером.

«Самое главное, что выиграли. Пропустили дурные голы. Можно сказать, что два гола сами себе привезли», — заявил Иванов «Чемпионату».

Президент клуба отметил, что команда вышла на матч с хорошим настроем, но когда в концовке пропустили второй гол, то началась паника, «Сочи» устроил навал на ворота и у них были шансы для перевода игры в серию пенальти.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков после четырех туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Сочи
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