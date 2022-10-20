Ганчаренко: «По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко поделился своими эмоциями от судейства в матче с «Сочи» (3:2).

«Если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили. По-моему, удаляли или показывали жёлтые всем, кто пробегал рядом», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Наставник отметил, что подобного рода матчам нелегко давать комментарий в связи с тем, что то, что имело место быть в концовке поединка «эмоционально выжгло всех». Однако заметно, что екатеринбургский коллектив сплочён и имеет характер, что даёт возможность идти вперёд при любых обстоятельствах.

«Бывают игры, когда получается больше, бывает – меньше. Но характер надо проявлять, что мы сегодня и сделали», - сказал Ганчаренко.

Победа в этом матче позволила «Уралу» закрепиться на второй позиции в группе Фонбет Кубка России.