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Кубок России

Точилин: «У нас ноль очков, а у клуба есть задача выйти в следующую стадию, поэтому только победа»

20 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Сочи
0:1
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Кроме победы, мы больше сегодня никаких задач не ставим, мы находимся в этом плане в сложном положении. У нас ноль очков, а у клуба есть задача выйти в следующую стадию, поэтому только победа.

- Зачем сегодня в нынешних условиях выигрывать Кубок России?

- Странный вопрос. По своей значимости это второй приз в нашем чемпионате, нашей стране, поэтому это всегда престижно. Поэтому тут даже не знаю, как ответить - зачем или не зачем? Нужно побеждать.

- Концерт, который состоялся в предыдущем матче в Сочи, сегодня будет возможность его также продемонстрировать для болельщиков, которые в отсутствиеFan ID придут, как кажется, в гораздо большем количестве?

- В каждом матче мы стараемся играть для наших болельщиков, поэтому я не буду против, если будет много забитых мячей. Главное, чтобы по окончанию игры мы именно выиграли. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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СОЧИ УРАЛ
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