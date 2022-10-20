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Кубок России

Чудеса от Ганчаренко: «Урал» добыл пятую победу подряд, переиграв «Сочи» в Кубке России

20 Октября 2022 • 20:10 Комментировать
Сочи
2:3
Урал
окончен

В матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Урал» гостил в Сочи.

Протокол игры  
Сочи2:3Урал
  26'Газинский Юрий (0:1)
(1:1) Юрганов Игорь35'  
  39'Газинский Юрий (1:2)
  55'Влут Рай (1:3)
(2:3) Бурмистров Никита84'  
Адамов Денис 60' (Заболотный Николай ( 60') Макарчук АртёмМаргасов Тимофей 83' (Сиссако Мусса ( 83') Мещанинов АртёмТерехов СергейЮрганов ИгорьЖоаозиньо Рамос 70' (Шипунов Тимофей ( 70') Кравцов Кирилл 61' (Бурмистров Никита ( 61') Ушатов Кирилл 46' (Юсупов Артём ( 46') Джорджевич Лука 61' (Сарвели Владислав ( 61') Миладинович Иван
Запасные: Джанаев СосланМартовой ДаниилБатырев Амир
Помазун ИльяБевеев МингиянСиссе ИбраимаЭмерсон РамосФилипенко ЕгорГогличидзе Лео  69'Газинский Юрий 78' (Подберёзкин Вячеслав ( 78') Ранджелович Лазар 46' (_Urunov O. ( 46') Влут Рай 59' (Железнов Юрий ( 59'Герасимов Алексей 90') Юшин Александр  32' 46' (Мишкич Даниэль ( 46') Каштанов Алексей  49'
Запасные: Татаринов ЕвгенийБыковский ИльяАлексеев Никита IIКулаков ДенисМамин АртёмСунгатулин ФанильГаджимурадов Рамазан  90'
20 октября. Стадион "Fisht Olympic Stadium (Sochi)".

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Вторая желтая Гаджимурадова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Вторая желтая Гаджимурадова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Потасовка на поле с удалением Каштанова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Потасовка на поле с удалением Каштанова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:3. Гол Никиты Бурмистрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:3. Гол Никиты Бурмистрова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Сарвели не попадает из убойной позиции (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Сарвели не попадает из убойной позиции (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:3. Гол Рая Влута (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:3. Гол Рая Влута (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Влут разбил голову Адамову коленом (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Влут разбил голову Адамову коленом (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Юрия Газинского (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Юрия Газинского (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Игоря Юрганова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Игоря Юрганова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Юрия Газинского (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Юрия Газинского (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

У «Сочи» Вадима Гаранина наступили сложные времена. В чемпионате сплошные потери очков, на прошлых выходных проиграли самарским «Крыльям», а на Кубок России вообще уже можно «забить». Три поражения в трёх матчах у «Сочи» и эта домашняя игра против «Урала» по сути последний шанс зацепиться за путёвку в 1/4 финала. А «шмели» как раз на взлёте. После назначения Виктора Ганчаренко они жалят прекрасно, регулярно и во всех турнирах.

Невероятная победная серия «Урала» продлилась и на юге России. Хотя начало получилось нервным. «Сочи» с первых минут захватил инициативу, даже стал клепать голевые моменты. Джорджевич в контратаке вывел Ушатова на ударную позицию, тот заложил пару финтов и пальнул в угол, но спас Илья Помазун. Затем уже Ушатов сбрасывал мяч на Мещанинова, которому нужно было только попасть в пустой угол. Но Артём не справился.

«Урал» выдержал стартовый натиск «Сочи», к середине тайма переломил ход матча, а там и до гола совсем ничего. Ранджелович от угла поля подал на ближнюю штангу, Каштанов головой сбросил мяч дальше, а там уже Газинский завершил атаку – 0:1. «Сочи» ответил быстро. Через 10 минут от угла поля подал уже Жоаозиньо, а Игорь Юрганов ударом из центра штрафной площади вколотил мяч в сетку – 1:1.

На этом ничего не закончилось. Ещё в первом тайме случился третий (!) голевой угловой. Опять подавал Лазар Ранджелович, опять была скидка (в этот раз выполнял её Филипенко), и опять Юрий Газинский бьёт головой, оформляя дубль – 1:2. И только во втором тайме случился гол с игры. Это «Урал» закрыл вопрос о победителе. Бевеев со всоей половины поля забросил мяч на Каштанова, Алексей выиграл воздух и скинул аккурат на ход Влуту. Рай выскочил на рандеву с Адамовым и чётко решил эпизод – 1:3.

Во время голевого эпизода очень жёстко столкнулись Влут и Адамов, обоим пришлось покинуть поле. Кроме Заболотного и Железнова на поле появились ещё и Сарвели с Бурмистровым и Шипуновым, но больших вистов «Сочи» это не принесло. «Урал» грамотно закрылся, смотря на позиционные атаки хозяев, всё-таки принесшие результат в концовке. Эмерсон ошибся, неудачно кивнув в сторону своего голкипера. Как раз свежий Бурмистров мяч перехватил, вышел на рандеву с Помазуном и его переиграл – 2:3. Но не более, хотя арбитр добавил целых 10 минут (сыграли 17), за которые удалил Каштанова и Гаджимурадова, ещё выдал пару жёлтых карточек. Вдевятером гости удержали нужный счёт.

Побеждает «Урал» на юге России, а Ганчаренко какие-то чудеса творит. «Шмели» недавно были главными аутсайдерами всех турниров, а теперь жалят без остановки – пятая победа подряд.

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