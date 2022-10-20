Президент «Урала» оценил судейство в матче с «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе судей в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

«Я честно скажу, что ни разу не видел, чтобы играли 17 или 18 минут добавленного времени! 10 минут добавили, а потом еще семь отыграли. Арбитр судил так, что было видно больше его», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

По словам функционера, судья хорош тем, что его не видно на поле, а Иван Сиденков свистел каждую секунду и не давал командам играть, видимо, арбитр переволновался.

После четырех туров «Урал» занимает второе место в группе D, набрав девять очков. «Сочи» — последний с нулем баллов.