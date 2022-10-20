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Ганчаренко: «Мы знаем о том, какие сильные стороны есть у «Сочи»

20 Октября 2022 • 18:01 Комментировать
Сочи
0:1
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- «Сочи» последний матч провел, как концерт, а «Урал» также успешно выступает в последних играх. На сегодня у вас, может быть, есть какое-то особое задание, кроме того, что нужно выигрывать?

- На самом деле «Сочи» бывает разным. Бывает, что команда показывает яркий атакующий футбол, бывает, снижает уровень игры, но это характерно всем командам. Наша задача, чтобы мы показывали достаточно качественную игру на протяжении всех 90 минут. Мы знаем о том, какие сильные стороны есть у «Сочи». Попробуем сделать все возможное, чтобы их устранить.

- Погода вмешается, на ваш взгляд, в ход матча?

- Она одинаковая для всех будет. Хотелось, чтобы качество поля было хорошим.

- Все-таки у вас гораздо прохладнее на Урале, а здесь кажется, самое настоящее екатеринбургское лето.

- Мы были совсем недавно здесь и скоро опять сюда приедем. Нельзя сказать, что мы как-то готовы или не готовы к этой ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сочи Виктор Ганчаренко
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СОЧИ УРАЛ
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