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Кубок России

Норманн высказался о шансах «Динамо» в Кубке России

18 Октября 2022 • 23:15 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Ростов
окончен

Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн, пропустивший игру с «Ростовом» из-за травмы, заявил, что «бело-голубые» могут выиграть Кубок России в этом сезоне.
Кроме того, он заострил внимание на том, что он рад пополнить ряды столичного клуба. При этом сам он не уверен, сможет ли принять участие в матче 14 тура чемпионата России против «Локомотива».

«Наша цель - выигрывать в каждом матче», - приводит слова Норманна «Спорт-Экспресс».

«Динамо» обыграло «Ростов» на домашнем поле со счётом 3:1. На гол Дениса Макарова ростовчане ответили точным ударом с пенальти Дмитрия Полоза. Однако в конце «бело-голубые» дожали соперника – по разу отличились Вячеслав Грулёв (на 79-й минуте) и Фёдор Смолов (на 86-й).

Эта победа обеспечила столичному коллективу первое место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Матиас Норманн
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