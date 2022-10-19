Йоканович: «Понятно, что почивать на лаврах нельзя»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом» (3:1).

Наставник «бело-голубых» целиком и полностью доволен выступлением футболистов в этой игре, так как были видны довольно неплохие комбинации, а также замечательные атаки с применением передач за спиной в обороне соперника. Качеством данного выступления Йоканович также доволен, команда провела очень и очень неплохую игру, но, тем не менее, на этом совершенно точно нельзя останавливаться – необходимо развиваться в выбранном направлении.

«Понятно, что почивать на лаврах нельзя, в футболе могут быть и победы, и поражения. Нам нужно продолжить двигаться на победных рельсах», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

После этой победы команда вышла на первое место в группе с «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом». В чемпионате страны клуб занимает восьмую строчку, отставая от второго места на шесть очков.

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях против столичного «Локомотива». Начало игры - 22 октября в 19:00.