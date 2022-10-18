Карпин: «Лично мне очень нравится новый формат Кубка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился своими впечатлениями от игры с «Динамо» (1:3) и от нового формата Фонбет Кубка России.

«Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно игрового времени», - сказал Карпин во время пресс-конференции.

Наставник «жёлто-синих» отметил, что тренерский штаб наравне с командой не был удовлетворён результатом матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Однако, тем не менее, шесть очков в четырёх играх – неплохой результат.

После поражения в Москве «Ростов» расположился на третьей строчке в группе с «Динамо», «Ахматом» и «Оренбургом».