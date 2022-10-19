В «Динамо» высказались о конкуренции Тюкавина и Смолова

Рулевой московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игре нападающих команды Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в поединке Фонбет Кубка России против «Ростова».

«Для нас важна конкуренция. Тюкавин сыграл хорошо, показал отличное движение, качественно боролся. Смолов здорово вышел на замену. Рассчитываем на всех наших нападающих», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился победой «Динамо» со счетом 3:1.

Следующий матч подопечные Йокановича проведут на выезде против другого столичного клуба – «Локомотива». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.