Пивоваров: «Лучший матч «Динамо» в этом месяце»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Ростовом», отыгравшись за неудачу в начале турнира. Качеством игры, продемонстрированным его футболистами, очень доволен генеральный директор клуба Павел Пивоваров. Он назвал прошедший матч лучшим в октябре.

- Думаю, лучшая игра «Динамо» в этом месяце. В целом команда очень хорошо играла сегодня, - цитирует слова Пивоварова новостное агентство ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне московское «Динамо» добралось до финала Кубка России, но было бито там земляками из «Спартака».