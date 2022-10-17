Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Динамо» Норманн допустил, что сыграет с «Ростовом»

17 Октября 2022 • 16:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
18.10 20:30

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своём самочувствии в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Ростова».

Напомним, 26-летний норвежец получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около месяца.

Норвежец заявил, что уже совсем скоро он будет готов выйти на поле.

«Смогу ли сыграть в матче против «Ростова»? Может быть, я ещё не знаю», — цитирует Норманна «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Норманн принадлежит «Ростову» и выступает за «бело-голубых» на правах аренды.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 18 октября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. На данный момент москвичи отстают от своего соперника по группе C на два очка. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Матиас Норманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
16:35 · Россия. Премьер-лига
Маслов — о дерби с ЦСКА: «Все видели игру, дальше каждый сам рассудит»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Камоцци сделал выбор между Соболевым и Чаловым
16:23 · Россия. Премьер-лига
Добровинский: «Тюкавин — хороший игрок»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» Норманн допустил, что сыграет с «Ростовом»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Добровинский: Пока у Йокановича есть кредит доверия в «Динамо»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о матче ЦСКА – «Спартак»: «Ничья закономерна»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что Абаскаль сильнее Федотова
15:37 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Зиньковский привносит в игру «Спартака» разнообразие и зрелищность»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Алдонин раскритиковал Зобнина за момент в матче с ЦСКА
15:27 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Оборона «Спартака» не справилась с Чаловым
15:18 · Россия. Премьер-лига
Бышовец раскритиковал работу судей в дерби ЦСКА – «Спартак»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Терюшков похвалил игру «Химок» под руководством Гогниева
14:59 · Россия. Премьер-лига
Гонтарь высказался о возможном уходе Галактионова из «Пари НН»
14:57 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева
14:57 · Россия. Премьер-лига
​«Федотов не мужик»: Спиридонов раскритиковал тренера ЦСКА
Все новости
Рекомендуем