Полузащитник «Динамо» Норманн допустил, что сыграет с «Ростовом»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своём самочувствии в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Ростова».
Напомним, 26-летний норвежец получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около месяца.
Норвежец заявил, что уже совсем скоро он будет готов выйти на поле.
«Смогу ли сыграть в матче против «Ростова»? Может быть, я ещё не знаю», — цитирует Норманна «Спорт-Экспресс».
Отметим, что Норманн принадлежит «Ростову» и выступает за «бело-голубых» на правах аренды.
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