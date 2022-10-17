Полузащитник «Динамо» Норманн допустил, что сыграет с «Ростовом»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своём самочувствии в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Ростова».

Напомним, 26-летний норвежец получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около месяца.

Норвежец заявил, что уже совсем скоро он будет готов выйти на поле.

«Смогу ли сыграть в матче против «Ростова»? Может быть, я ещё не знаю», — цитирует Норманна «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Норманн принадлежит «Ростову» и выступает за «бело-голубых» на правах аренды.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 18 октября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. На данный момент москвичи отстают от своего соперника по группе C на два очка.