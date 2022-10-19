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Кубок России

Капитан «Ростова»: «Нельзя играть так, как играем мы»

19 Октября 2022 • 12:23 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Ростов
окончен

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов дал интервью журналистам после поигранного матча «Динамо» (1:3) в рамках четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

«Проиграли. Пропустили три, забили один. Мало создали в атаке. Очень просто дали «Динамо» забить. Нельзя играть в обороне так, как играем мы», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В чемпионате России «жёлто-синие» набрали 25 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина встретятся с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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