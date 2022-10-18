Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Московское «Динамо» уверенно переиграло «Ростов» и возглавило группу в Фонбет Кубке России

18 Октября 2022 • 22:28 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Ростов
окончен

Столичное «Динамо» смогло уверенно переиграть «Ростов» на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

Протокол игры  
Динамо Москва3:1Ростов
(1:0) Макаров Денис44'  
  55'Полоз Дмитрий (1:1)
(2:1) Грулёв Вячеслав79'  
(3:1) Смолов Фёдор87'  
Лещук Игорь  29'Сазонов СабаДаса Элазар  54'Скопинцев Дмитрий  59' 76' (Лаксальт Диего ( 76') Ферни РубенФомин Даниил  90'Кутицкий АлександрЛесовой Даниил 68' (Смолов Фёдор ( 68') Макаров Денис 76' (Грулёв Вячеслав ( 76') Захарян АрсенТюкавин Константин 68' (Нгамале Муми ( 68')
Запасные: Nicolas MarichalПаршивлюк СергейСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев ЯрославКупцов ИльяЗазвонкин ИванШунин Антон
Песьяков СергейЛангович Андрей 70' (Чернов Евгений ( 70') Мелёхин ВикторПоярков Николай 46' (Осипенко Максим ( 46') Сильянов АлександрГлебов ДанилМельников Степан 46' (Тугарев Роман ( 46') Миронов Андрей Сергеевич  45' 76' (Щетинин Кирилл ( 76') Полоз ДмитрийУткин ДаниилГоленков Егор  29' 46' (Комличенко Николай ( 46'  70')
Запасные: Цулая МихаилКомаров ИванКовальков МаратШанталий ДаниилТерентьев ДенисМухин Александр
18 октября. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Ростов. Сэйв Песьякова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. Сэйв Песьякова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 1:0. Гол Дениса Макарова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 1:0. Гол Дениса Макарова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 1:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 1:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 2:1. Гол Вячеслава Грулева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 2:1. Гол Вячеслава Грулева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 3:1. Гол Федора Смолова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Динамо - Ростов. 3:1. Гол Федора Смолова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Московское «Динамо» проводит не самый лучший сезон. Стоит отметить, что коллектив Славиши Йокановича по итогам 13-ти сыгранных матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» отрываются от зоны переходных матчей на восемь очков, что позволяет клубу играть без оглядки на преследователей. Правда, добраться до тройки сильнейших будет непросто, ведь «Динамо» уступает столичному ЦСКА уже на пять очков. В рамках последнего поединка чемпионата России хозяева смогли одолеть со счетом 3:2 «Оренбург». В Фонбет Кубке России динамовцы пока идут на третьем месте, но от «Ахмата» и «Ростова» они отстают на два очка.

«Ростов» проводит прекрасный сезон. Коллектив Валерия Карпина на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команда южан шла на второй строчке, однако сенсационное поражение от «Урала» (1:2) на своем поле не позволило команде закрепиться на пьедестале. В Фонбет Кубке России «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице. Поражение в этой встрече может обернуться для команды падением на третью строчку в своем квартете, где помимо «Динамо» выступают также «Оренбург» и «Ахмат».

«Динамо», гонимое родными трибунами, начало встречу очень активно. Уже на четвертой минуте встречи после подачи углового у ворот соперника Тюкавин головой пробивал по рамке соперника, но Песьяков успел среагировать на этот выстрел, сумев отбить мяч на очередной корнер, который был уже не столь опасным. «Бело-голубые» продолжали идти вперед, пытаясь забить быстрый гол в ворота соперника. Лесовой в результате наступления своего коллектива отдал мяч на Ферни, который затянул с ударом и не смог толком пробить по рамке Песьякова.

«Динамо» продолжало идти вперед, и на 18-й минуте встречи Макаров снова нанес удар по воротам Песьякова, для которого выстрел не стал не берущимся. К слову, всего через пять минут все тот же Макров, получив мяч на подступах к штрафной оппонента, нанес выстрел в левый от себя нижний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке. На 30-й минуте игры первая серьезная потасовка на поле привела к двум желтым карточкам. Голенков пошел рискованно спиной на сыгравшего на выходе Лещука, что спровоцировало конфликт и привело к рукоприкладству со стороны игроков, получивших через мгновение по желтой карточке в свой актив.

«Динамо» и не думало ослаблять хватку и на 34-й минуте игры хозяева создали за счет Макарова очередной опасный момент. Ворвался в ходе наступления хозяев в штрафную игрок «бело-голубых», который нанес выстрел по воротам соперника, но попал прямо в выставленную Песьяковым ногу, преградившую мячу путь в ворота. Все шло к нулевой ничьей по итогам 45 минут игры, но «Динамо» было против. Прямо перед свистком на перерыв Фомин выдал прекрасный пас на Макарова, который, оказавшись в центре штрафной, нанес удар в левый от себя угол, сумев дезориентировать оборону соперника и выручавшего свой коллектив весь первый тайм Песьякова – 1:0.

В перерыве Валерий Карпин сделал сразу тройную замену, выпустив на поле Осипенко, Тугарева и Комличенко вместо Пояркова, Мельникова и Голенкова, в то время, как наставник «Динамо» ротации делать не стал. К слову, выйдя на второй тайм, «Ростов» заиграл в другой футбол. В частности, на 52-й минуте игры получил шанс забить в ворота соперника Комличенко, который в борьбе с Сазоновым пробил по рамке «Динамо», но защитник хозяев заблокировал угрозу, отправив мяч на угловой.

Интересно, что на 54-й минуте встречи Ферни срубил Комличенко в своей штрафной. Рефери сразу не отреагировал на фол, и лишь с подсказки видеоассистентов отправился смотреть «кино», увидев в мониторе явное нарушение правил. Рефери указал на «точку», а 6-го номера «Динамо» предупредил «горчичником». К мячу подошел Полоз, который покатил сферу в правый от себя угол, в то время, как кипер упал в противоположный угол – 1:1.

Скопинцев вскоре после ответного гола «Ростова» получил от рефери карточку желтого цвета за фол против соперника на чужой половине поля. А «Динамо» попыталось снова активизироваться впереди. Лесовой после передачи головой из центра от Тюкавина нанес удар по воротам соперника, но направил мяч из выгодной позиции выше мишени. На поле у «Динамо» появились Смолов и Нгамалё, а также Лаксальт и Грулёв. И эти замены сыграли свою роль. На 80-й минуте игры «бело-голубые» провели прекрасную атаку, в ходе которой Нгамалё в подкате сыграл на Смолова. Тот в окружении защитников нашел «лазейку» и выдал пас в центр, где никто не мешал Грулёву произвести удар с семи метров в правый нижний угол – 2:1.

Смолов, к слову, и не думал униматься. В концовке встречи он получил мяч перед чужой штрафной, обманул на замахе защитника и вошел в чужую штрафную. Далее нанес удар по воротам игрок, сумев поразить дальний от себя левый нижний угол – 3:1. Очередная победа «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Фонбет Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1
0
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
3
1
Видео
19.10.22 в 15:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
3.10 3.40 2.37
Видео
19.10.22 в 18:00
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.35 3.70 2.10
Видео
19.10.22 в 18:00
Факел Факел
Спартак Москва Спартак Москва
4.80 4.20 1.69
Видео
19.10.22 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.44 4.90 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
22:39 · Кубок России
Кухарчук: «Наша задача - выходить и выполнять установку тренера»
22:31 · Кубок России
Изидор: «Сейчас главное - выигрывать матчи»
22:28 · Кубок России
Мирзов отреагировал на грубый подкат Ненахова
22:26 · Кубок России
Кухарчук: «Не скажу, что сыграли безнадёжно»
22:16 · Кубок России
Ненахов: «Суперигра»
22:12 · Кубок России
Куликов: «Провели неплохой матч»
22:11 · Кубок России
​ЦСКА – «Торпедо»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 19 октября 2022
21:49 · Кубок России
Изидор – о тренерах из Германии: «Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы»
21:30 · Кубок России
​«Факел» - «Спартак»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 19 октября 2022
21:25 · Кубок России
Фёдоров рассказал о тренировках в «Локомотиве»
20:52 · Кубок России
Куликов – о Лоськове и Пашинине: «Дают заряд бодрости»
20:32 · Кубок России
Игнатьев пройдёт МРТ
20:00 · Кубок России
«Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:39 · Кубок России
​Карпин выбрал состав на матч с «Динамо»
19:35 · Кубок России
​Лунин и Смолов в запасе, Тюкавин – на острие: «Динамо» объявило состав на матч с «Ростовом»
Все новости