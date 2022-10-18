Московское «Динамо» уверенно переиграло «Ростов» и возглавило группу в Фонбет Кубке России

Столичное «Динамо» смогло уверенно переиграть «Ростов» на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

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Динамо - Ростов. Сэйв Песьякова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Динамо - Ростов. 1:0. Гол Дениса Макарова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Динамо - Ростов. 1:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Динамо - Ростов. 2:1. Гол Вячеслава Грулева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Динамо - Ростов. 3:1. Гол Федора Смолова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Московское «Динамо» проводит не самый лучший сезон. Стоит отметить, что коллектив Славиши Йокановича по итогам 13-ти сыгранных матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Бело-голубые» отрываются от зоны переходных матчей на восемь очков, что позволяет клубу играть без оглядки на преследователей. Правда, добраться до тройки сильнейших будет непросто, ведь «Динамо» уступает столичному ЦСКА уже на пять очков. В рамках последнего поединка чемпионата России хозяева смогли одолеть со счетом 3:2 «Оренбург». В Фонбет Кубке России динамовцы пока идут на третьем месте, но от «Ахмата» и «Ростова» они отстают на два очка.

«Ростов» проводит прекрасный сезон. Коллектив Валерия Карпина на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команда южан шла на второй строчке, однако сенсационное поражение от «Урала» (1:2) на своем поле не позволило команде закрепиться на пьедестале. В Фонбет Кубке России «Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице. Поражение в этой встрече может обернуться для команды падением на третью строчку в своем квартете, где помимо «Динамо» выступают также «Оренбург» и «Ахмат».

«Динамо», гонимое родными трибунами, начало встречу очень активно. Уже на четвертой минуте встречи после подачи углового у ворот соперника Тюкавин головой пробивал по рамке соперника, но Песьяков успел среагировать на этот выстрел, сумев отбить мяч на очередной корнер, который был уже не столь опасным. «Бело-голубые» продолжали идти вперед, пытаясь забить быстрый гол в ворота соперника. Лесовой в результате наступления своего коллектива отдал мяч на Ферни, который затянул с ударом и не смог толком пробить по рамке Песьякова.

«Динамо» продолжало идти вперед, и на 18-й минуте встречи Макаров снова нанес удар по воротам Песьякова, для которого выстрел не стал не берущимся. К слову, всего через пять минут все тот же Макров, получив мяч на подступах к штрафной оппонента, нанес выстрел в левый от себя нижний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке. На 30-й минуте игры первая серьезная потасовка на поле привела к двум желтым карточкам. Голенков пошел рискованно спиной на сыгравшего на выходе Лещука, что спровоцировало конфликт и привело к рукоприкладству со стороны игроков, получивших через мгновение по желтой карточке в свой актив.

«Динамо» и не думало ослаблять хватку и на 34-й минуте игры хозяева создали за счет Макарова очередной опасный момент. Ворвался в ходе наступления хозяев в штрафную игрок «бело-голубых», который нанес выстрел по воротам соперника, но попал прямо в выставленную Песьяковым ногу, преградившую мячу путь в ворота. Все шло к нулевой ничьей по итогам 45 минут игры, но «Динамо» было против. Прямо перед свистком на перерыв Фомин выдал прекрасный пас на Макарова, который, оказавшись в центре штрафной, нанес удар в левый от себя угол, сумев дезориентировать оборону соперника и выручавшего свой коллектив весь первый тайм Песьякова – 1:0.

В перерыве Валерий Карпин сделал сразу тройную замену, выпустив на поле Осипенко, Тугарева и Комличенко вместо Пояркова, Мельникова и Голенкова, в то время, как наставник «Динамо» ротации делать не стал. К слову, выйдя на второй тайм, «Ростов» заиграл в другой футбол. В частности, на 52-й минуте игры получил шанс забить в ворота соперника Комличенко, который в борьбе с Сазоновым пробил по рамке «Динамо», но защитник хозяев заблокировал угрозу, отправив мяч на угловой.

Интересно, что на 54-й минуте встречи Ферни срубил Комличенко в своей штрафной. Рефери сразу не отреагировал на фол, и лишь с подсказки видеоассистентов отправился смотреть «кино», увидев в мониторе явное нарушение правил. Рефери указал на «точку», а 6-го номера «Динамо» предупредил «горчичником». К мячу подошел Полоз, который покатил сферу в правый от себя угол, в то время, как кипер упал в противоположный угол – 1:1.

Скопинцев вскоре после ответного гола «Ростова» получил от рефери карточку желтого цвета за фол против соперника на чужой половине поля. А «Динамо» попыталось снова активизироваться впереди. Лесовой после передачи головой из центра от Тюкавина нанес удар по воротам соперника, но направил мяч из выгодной позиции выше мишени. На поле у «Динамо» появились Смолов и Нгамалё, а также Лаксальт и Грулёв. И эти замены сыграли свою роль. На 80-й минуте игры «бело-голубые» провели прекрасную атаку, в ходе которой Нгамалё в подкате сыграл на Смолова. Тот в окружении защитников нашел «лазейку» и выдал пас в центр, где никто не мешал Грулёву произвести удар с семи метров в правый нижний угол – 2:1.

Смолов, к слову, и не думал униматься. В концовке встречи он получил мяч перед чужой штрафной, обманул на замахе защитника и вошел в чужую штрафную. Далее нанес удар по воротам игрок, сумев поразить дальний от себя левый нижний угол – 3:1. Очередная победа «Динамо» в Фонбет Кубке России.