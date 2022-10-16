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Кубок России

Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы победить «Ростов»

16 Октября 2022 • 09:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
18.10 20:30

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин высказался насчет предстоящего матча с «Ростовом» в групповом турнире Фонбет Кубка России.

«Мы не думали про «Ростов», ведь играли с «Оренбургом». Мы играем дома, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», - приводятся слова голкипера на страницах «Спорт-экспресс».

Поединок между «Динамо» и «Ростовом» запланирован на вторник, 18 октября. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что в последнем матче динамовцы отпраздновали волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:2, а команда Валерия Карпина сенсационно на своем поле уступила «Уралу» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Антон Шунин
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ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
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