Шунин: «Надо показать свою лучшую игру, чтобы победить «Ростов»

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин высказался насчет предстоящего матча с «Ростовом» в групповом турнире Фонбет Кубка России.

«Мы не думали про «Ростов», ведь играли с «Оренбургом». Мы играем дома, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», - приводятся слова голкипера на страницах «Спорт-экспресс».

Поединок между «Динамо» и «Ростовом» запланирован на вторник, 18 октября. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что в последнем матче динамовцы отпраздновали волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:2, а команда Валерия Карпина сенсационно на своем поле уступила «Уралу» (1:2).