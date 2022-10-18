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Кубок России

​Лунин и Смолов в запасе, Тюкавин – на острие: «Динамо» объявило состав на матч с «Ростовом»

18 Октября 2022 • 19:35 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Ростов
1-й тайм

Во вторник вечером «Динамо» будет принимать «Ростов» в рамках четвёртого тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Наставник московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Макаров, Лесовой, Тюкавин.

Как видим, место в рамке ворот займёт Игорь Лещук, а Антон Шунин начинает игру в запасе. На скамейке останется и форвард Фёдор Смолов. На острие атаки у «Динамо» с первых минут будет действовать Константин Тюкавин.

Матч «Динамо» - «Ростов» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
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