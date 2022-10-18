​Карпин выбрал состав на матч с «Динамо»

Во вторник вечером «Ростов» проведёт гостевой матч против «Динамо» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой ростовской команды Валерий Карпин включил в основной состав таких игроков:

Песьяков, Лангович, Мелехин, Сильянов, Поярков, Глебов, Миронов, Уткин, Мельников, Полоз, Голенков.

Отметим, что основной нападающий «Ростова» Николай Комличенко начнёт игру на скамейке для запасных.

Стартовый свисток в матче между «Динамо» и «Ростовом» прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.