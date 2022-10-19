Лаксальт: «Когда «Динамо» встанет на победный путь, будем говорить о трофеях»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал о целях команды на нынешний сезон.

«Когда встанем на победный путь, будем говорить о трофеях. Если ты не готов выигрывать каждый матч, ты не можешь выигрывать трофеи. В последних матчах мы показывали свое желание выигрывать», - передает слова уругвайского футболиста «Спорт-экспресс».

Накануне динамовцы провели кубковый поединок против «Ростова». Столичный коллектив отпраздновал победу со счетом 3:1.

Следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут против «Локомотива» в 14-м туре Премьер-лиги.