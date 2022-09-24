Ван Дейк: «Мы непобедимы при ван Гале и хотим продолжать в том же духе»

Центральный защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк заявил, что его команда намерена продолжать оставаться непобедимой под руководством Луи ван Галя, который вернулся на пост главного тренера «оранжевых» летом 2021 года. В последний раз Голландия проигрывала ещё под руководством Франка де Бура на чемпионате Европы, уступив в ⅛ финала сборной Чехии.

«Мы непобедимы при ван Гале и хотим продолжать в том же духе. Мы хотим обыграть завтра сборную Бельгии и выйти в финал четырёх Лиги наций», – заявил ван Дейк на пресс-конференции.

Напомним, что матч между сборными Голландии и Бельгии состоится завтра в 21:45 по московскому времени.