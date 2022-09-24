Ван Галь: «Броббей и Гравенберх могут сыграть завтра с Бельгией»

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь заявил, что нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей и полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх могут получить свои игровые минуты в завтрашнем матче Лиги наций против Бельгии.

«Брайан Броббей и Райан Гравенберх могут сыграть завтра против сборной Бельигии. Но если ты не был вызван в сборную изначально, вряд ли стоит ожидать выхода в основном составе», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Голландии уже выиграла свою группу в Лиге наций. С момента возвращения Луи ван Галя «оранжевые» не проиграли ни одного матча.