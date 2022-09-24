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Лига наций УЕФА

Ван Галь: «Броббей и Гравенберх могут сыграть завтра с Бельгией»

 
24 Сентября 2022 • 15:18 Комментировать
Голландия
...
Бельгия
1 2.30 X 3.55 2 3.00
25.09 21:45

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь заявил, что нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей и полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх могут получить свои игровые минуты в завтрашнем матче Лиги наций против Бельгии.

«Брайан Броббей и Райан Гравенберх могут сыграть завтра против сборной Бельигии. Но если ты не был вызван в сборную изначально, вряд ли стоит ожидать выхода в основном составе», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Голландии уже выиграла свою группу в Лиге наций. С момента возвращения Луи ван Галя «оранжевые» не проиграли ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии Райан Гравенберх Брайан Броббей
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ГОЛЛАНДИЯ БЕЛЬГИЯ
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