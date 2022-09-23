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Лига наций УЕФА

Тейлор дебютировал за сборную Нидерландов, у хавбека три гола и два ассиста за «Аякс» в новом сезоне

 
23 Сентября 2022 • 11:38 Комментировать
Голландия
...
Бельгия
1 2.00 X 3.80 2 3.45
25.09 21:45

Полузащитник амстердамского «Аякса» Кеннет Тейлор дебютировал за сборную Нидерландов в возрасте 20 лет. Вчера футболист вышел на замену в матче Лиги наций против сборной Польши, где «оранжевые» победили на выезде со счётом 2:0.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, за Тейлором уже долгое время следят европейские топ-клубы. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола и отдал два результативных паса за «Аякс» в семи матчах чемпионата Нидерландов.

Тейлор играл за «Аякс» и в прошлом сезоне. В 13 поединках полузащитник отметился голом и результативным пасом в Эредивизие. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь всерьёз задумывается над тем, чтобы взять футболиста на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Кеннет Тейлор
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