Тейлор дебютировал за сборную Нидерландов, у хавбека три гола и два ассиста за «Аякс» в новом сезоне

Полузащитник амстердамского «Аякса» Кеннет Тейлор дебютировал за сборную Нидерландов в возрасте 20 лет. Вчера футболист вышел на замену в матче Лиги наций против сборной Польши, где «оранжевые» победили на выезде со счётом 2:0.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, за Тейлором уже долгое время следят европейские топ-клубы. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола и отдал два результативных паса за «Аякс» в семи матчах чемпионата Нидерландов.

Тейлор играл за «Аякс» и в прошлом сезоне. В 13 поединках полузащитник отметился голом и результативным пасом в Эредивизие. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь всерьёз задумывается над тем, чтобы взять футболиста на чемпионат мира в Катаре.