Сборная Бельгии не забила впервые за 50 матчей

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии на выезде встречалась с Голландией. Команда Роберто Мартинеса потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в прошедшей встрече прервалась голевая серия бельгийцев, которая длилась с июля 2018 года. «Красные дьяволы» впервые за 50 матчей не смогли поразить ворота соперника.

В последний раз Бельгия покидала поле без забитых мячей в поединке против сборной Франции (0:1) на чемпионате мира-2018.

Подопечные Мартинеса набрали десять очков и финишировали на втором месте в группе.