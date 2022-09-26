Мартинес: «Лукаку вернётся в стартовый состав сборной, когда восстановится»

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил нападающего Миши Бачуайи, но заявил, что возвращение в старт Ромелу Лукаку не заставит себя ждать.

В прошедшем матче против сборной Голландии (0:1) форвард «Фенербахче» вышел в старте и не помог команде избежать поражения, но удостоился хвалебного отзыва от наставника: «Бачуайи играл в той роли, к которой привык. Его статистика говорит сама за себя. Миши отлично выполнил свою работу, но он знает, что Лукаку вернётся в основу, когда восстановится после травмы», – заявил Роберто Мартинес.

Сборная Бельгии финишировала на втором месте в своей группе Лиги наций, набрав 10 очков и отстав от возглавившей квартет Голландии на шесть баллов.