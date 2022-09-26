Ван Дейк – о победе над Бельгией: «Мы сыграли не лучшим образом»

Центральный защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал победу своей команды над Бельгией (1:0).

Очередной успех позволил голландцам выиграть свою группу Лиги наций и попасть в финал четырёх.

«Мы сыграли не очень здорово, но добились главного – смогли победить. Это приятно, хоть мы и способны показывать гораздо более уверенную игру. Не стоит также забывать, что нашим соперником была Бельгия – одна из сильнейших сборных в мире. После этой победы мы подходим к чемпионату мира с позитивным настроем», – заявил защитник «Ливерпуля».

Голландцы набрали 16 очков, опередив Бельгию на шесть баллов. Польша заняла третье место, а Уэльс вылетел в «дивизион Б», добыв всего одно очко.