Мартинес – о походе Эдена Азара в ночной клуб: «За этим стоит очень ясная история»

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес высказался о скандале, связанном с капитаном «красных дьяволов» Эденом Азаром.

Напомним, что перед встречей Лиги наций УЕФА против Нидерландов форвард мадридского «Реала» был замечен в ночном клубе. «За этим стоит очень ясная история, но я не собираюсь говорить об этом публично, мы будем разбираться с этим внутри команды. Я не хотел бы, чтобы это повторилось», – заявил испанский специалист, чьи слова приводит RTBF.

Напомним, что тот поединок европейского турнира сборных бельгийцы уступили с минимальным счётом и не вышли в решающий этап Лиги наций.

