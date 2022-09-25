Голландия скромно переиграла Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Голландии смогла выиграть очередной поединок Лиги наций. «Оранжевые» набрали три очка в поединке с Бельгией (1:0), что позволили им выиграть свою группу и оформить выход в плей-офф турнира.

Голландцам осталось совершить всего лишь один шаг на пути к выходу в плей-офф Лини наций. На своем поле «оранжевым» нужно просто не проиграть Бельгии более, чем в три гола. Сценарий из разряда фантастических. В пяти матча «оранжевые» смогли добыть четыре победы, при одной ничьей, а Мемфис Депай забил три гола. Свою последнюю встречу коллектив из страны тюльпанов также провел успешно. Ему удалось в гостях переиграть Польшу со счетом 2:0. На очереди ответственная игра против бельгийцев.

Бельгийскому клубу нужно думать только об атаке. Ромелу Лукаку и компания обязаны побеждать, чтобы выйти на первую строчку, причем делать это очень уверенно, с разницей в три гола. Неплохо в комбинационной игре выглядит Миши Бачуайи, который уже успел отличиться тремя мячами в Лиге наций. В своем последнем матче команда добыла три очка. Бельгия смогла нанести поражение Уэльсу (2:1). Наверняка в этой встрече бельгийцы будут пытаться найти шанс у ворот хозяев, чтобы создать интригу в борьбе за первую позицию.

Встреча в Голландии началась с активных действий в исполнении команды гостей, и уже на пятой минуте игры мяч в ворота «оранжевых» мог забивать Эден Азар, который после прострела с правого фланга направил сферу выше цели, пробивая с линии штрафной. Кастань, к слову, через пару мгновений сорвал атаку соперника, сбив на полном ходу Дюмфриса, за что получил карточку желтого цвета. Такой стремительный старт давал понять, что оппонентов ждет неплохая встреча, с обилием голевых моментов и забитых голов.

Совсем скоро свой шанс получил Миши Бачуайи, который после прострела на левый край штрафной сумел в касание пробить в ближний угол, но Пасвер среагировал, забрав в красивом стиле снаряд в свои перчатки. Через пару минут ответил мощным наступлением уже игрок голландцев Янссен. Причем решился он нанести выстрел с внушительной дистанции, закрутив сферу в дальний угол, но слегка перестарался он с этим ударом, направив мяч чуть выше мишени.

Ближе к завершению получаса игры имел свой момент и Дюмфрис, который не смог воспользоваться прострелом партнера с левого фланга и нанес удар выше цели, отправив сферу чуть ли не на трибуны. Ближе к концу игрового отрезка Бергёйс на ровном месте получил травму, оступившись на поле, а на замену ему был призван Гакпо. В этот же самый момент, Бельгия успела провести очередную опасную атаку, и с центра, будучи в выгодной позиции, Витсель проверил на прочность грудь голкипера Пасвера, верно занявшего место в створе и отразившего мяч перед собой, в угоду оборонцам своей команды. До конца игрового отрезка побеспокоить голкипера голландской сборной успел Онана, который с линии штрафной после сольного прохода пробил прямо в руки Пасверу. При нулевой ничьей соперники ушли на перерыв.

В перерыве в составах команд произошли ротации. У Голландии на поле появились Тейлор и Маласиа вместо Янссена и Аке, а у Бельгии на поле появились Карраско и Де Кетеларе, подменившие Мёнье и Бачуайи. Голландия же, к слову, с наступлением нового игрового отрезка нанесла удар по воротам соперника. Дюмфрис в очередной раз справа от рамки противника оказался и нанес выстрел в дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой, едва не очутившись в сетке.

Троссар появился на поле вместо подуставшего Азара, а де Рон смог слегка разбудить фанатов, пришедших на стадион, выстрелив точно в голкипера Пасвера, занявшего верную позицию в рамке. Впрочем, на 72-й минуте игры голландцы все же смогли открыть счет в матче. Угловой заработали хозяева на левом фланге. Вышедший на замену Гакпо выполнил навес в центр штрафной, где Ван Дейк сыграл на опережении и головой пробил по рамке противника, направив снаряд в неприкрытый голкипером угол ворот – 1:0.

После забитого голландцами гола на поле стало твориться настоящее безумие, и оппоненты раз за разом стали получать желтые карточки. Так, за фолы различного калибра своими «горчичниками» обзавелись Дюмфрис, Карраско и Тейлор. На последние минуты игры на поле вышел Лукебакио вместо Кастаня и вполне мог спасти свой коллектив от поражения. Именно он после фланговой подачи перед финальным свистком наносил удар в падении через себя, но угодил в крестовину ворот противника. Счет 1:0 позволил «оранжевым» выиграть группу и выйти в плей-офф Лиги наций.