Сборная Голландии играет самым возрастным составом за последние 18 лет

Наставник голландцев Луи Ван Галь сделал ставку на опыт в поединке Лиги наций против Бельгии.

Средний возраст стартового состава «оранжевых» – 29 лет и 134 дня. Как отмечает Opta, это самая возрастная основа сборной Голландии более чем за 18 лет – с далёкого июня 2004 года, когда команда сыграла с Португалией ещё более возрастным составом (29 лет и 204 дня).

Особого внимания заслуживает голкипер «Аякса» Ремко Пасвеер, совсем недавно дебютировавший за национальную команду в возрасте 38 лет. Сегодня он снова вышел с первых минут.

Именно в поединке Голландии против Бельгии решится судьба путёвки в финал четырёх Лиги наций. На данный момент голландцы опережают соседей на три очка.