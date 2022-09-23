​Де Брёйне надоело играть против Уэльса

В четверг вечером сборная Бельгии обыграла Уэльс в пятом туре Лиги наций со счётом 2:1. Один из голов за «красных дьяволов» на свой счёт записал полузащитник Кевин де Брёйне. Рыжеволосый бельгиец заявил, что ему надоело играть против валлийцев.

«У меня ощущение, что в половине своих матчей в международной карьере я играл против Уэльса. Не знаю почему. Это немного скучно. Думаю, я играх против них уже 12 раз», - высказался де Брёйне, чьи слова приводит The Telegraph.

Сборная Бельгии перед последним туром Лиги наций отстаёт от Голландии на три очка. Команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 25 сентября.