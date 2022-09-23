Ван Галь: «Если продолжим побеждать – выиграем чемпионат мира»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал серию своей команды без поражений. Напомним, что после вылета из Евро-2020 от сборной Чехии, «оранжевые» под руководством нового наставника не проигрывают уже 14 матчей кряду.

«Мы займём первое место в группе даже если проиграем Бельгии? Что же, давайте этого не делать. Если мы продолжим побеждать – выиграем чемпионат мира», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что вчера сборная Нидерландов обыграла на выезде Польшу 2:0. В последний раз «оранжевые» выступали на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии. Тогда под руководством ван Галя команда заняла третье место на турнире, вылетев в полуфинале от Аргентины.