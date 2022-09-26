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Ван Галь повторил рекорд Адвоката в сборной Голландии

 
26 Сентября 2022 • 06:31 Комментировать
Голландия
1:0
Бельгия
окончен

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы сборная Голландии одержала домашнюю победу над командой Бельгии со счетом 1:0. Благодаря этому наставник «оранжевых» Луи ван Галь отметился впечатляющим достижением.

По информации Opta, тренер повторил рекорд своего соотечественника Дика Адвоката по количеству победных матчей у руля сборной Голландии. В данный момент на счету обоих тренеров по 37 «викторий».

В ноябре сборная Голландии стартует на чемпионате мира в Катаре. «Оранжевые» сыграют в одной группе с национальными командами Катара, Сенегала и Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Голландии
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