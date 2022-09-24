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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Броббей: «Было бы здорово забить в матче с Бельгией»

 
24 Сентября 2022 • 15:41 Комментировать
Голландия
...
Бельгия
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25.09 21:45

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей поделился эмоциями после первого в карьере вызова в сборную Голландии. Напомним, в стане «оранжевых» форвард заменил Мемфиса Депая, который вернулся в расположение «Барселоны» из-за травмы.

«Ван Галь позвонил мне перед матчем с Польшей. Внутри я был очень счастлив. Было бы здорово забить в ворота Бельгии в воскресенье», – заявил Броббей в интервью ESPN.

Напомним, летом Броббей мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но футболист в итоге решил вернуться в амстердамский «Аякс» из «РБ Лейпцига». В новом сезоне 20-летний форвард отметился тремя голами и двумя ассистами в 7 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Сборная Бельгии Сборная Голландии Брайан Броббей
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ГОЛЛАНДИЯ БЕЛЬГИЯ
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