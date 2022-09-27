Лишь одна команда в истории футбола выиграла чемпионат мира, проиграв последний матч перед его началом

Уже сегодня, 27 сентября, завершится очередной цикл матчей в рамках Лиги Наций, после чего сборные, пробившиеся на чемпионат мира, уже не сыграют до самого Мундиаля. А для тех команд, прежде всего Франции, поражение в последнем матче перед участием в чемпионате мира определенно является дурным знаком.

Дело в том, что в истории чемпионатов мира лишь одна команда выиграла турнир, проиграв свой последний матч перед его началом. Это сборная Уругвая в 1950 году.

Так что народная примета в этом случае против французов, да и против Бельгии также - она проиграла Нидерландам, в то время как французы уступили датчанам.