Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

​Клопп: «Жота стал нападающим мирового класса»

21 Января 2022 • 08:24 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» стал финалистом Кубка английской лиги благодаря победе над «Арсеналом» в ответном полуфинале. «Красные» выиграли с результатом 2:0, оба гола на свой счёт записал португалец Диогу Жота. В послематчевом интервью для Sky Sports немецкий тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не поскупился на слова похвалы для Жоты.

- Жота превратился в нападающего мирового класса, - сказал Клопп в интервью Sky Sports, среди прочего, отмечая прогресс игрока в составе «Ливерпуля».

Напомним, что Диогу Жота выступает за «Ливерпуль» с сезона 2020/2021 после перехода из «Вулверхэмптона», где он отыграл два года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Диогу Жота
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Января
09:25 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк: «Ливерпуль» пережил бурю и заслужил победу»
09:18 · Англия. Кубок лиги
Артета - о проигрыше «Ливерпулю»: «Нужно было реализовывать свои моменты»
08:24 · Англия. Кубок лиги
​Клопп: «Жота стал нападающим мирового класса»
08:15 · Англия. Кубок лиги
Определились финалисты Кубка английской лиги
01:48 · Англия. Кубок лиги
Клопп поведал о «невероятной атмосфере в раздевалке» после победы над «Арсеналом»
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в тринадцатый раз, это рекорд турнира 1
00:01 · Англия. Кубок лиги
Продолжается уникальная гостевая серия «Ливерпуля» - не проигрывает уже 39 матчей, если ведёт в счёте к перерыву
20 Января
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Ливерпуль» - 0:2 (закончен) 1
09:59 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко рассказал, кто составит компанию «Челси» в финале Кубка лиги
19 Января
19:42 · Англия. Кубок лиги
Ориги и Тьяго не сыграют с «Арсеналом»
18 Января
20:56 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги – 20 января 2022 1
17:52 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» должен состояться
09:14 · Англия. Кубок лиги
Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» снова могут перенести
14 Января
08:46 · Англия. Кубок лиги
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
08:39 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Я бы предпочёл наш гол вместо удаления у «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем