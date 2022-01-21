​Клопп: «Жота стал нападающим мирового класса»

«Ливерпуль» стал финалистом Кубка английской лиги благодаря победе над «Арсеналом» в ответном полуфинале. «Красные» выиграли с результатом 2:0, оба гола на свой счёт записал португалец Диогу Жота. В послематчевом интервью для Sky Sports немецкий тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не поскупился на слова похвалы для Жоты.

- Жота превратился в нападающего мирового класса, - сказал Клопп в интервью Sky Sports, среди прочего, отмечая прогресс игрока в составе «Ливерпуля».

Напомним, что Диогу Жота выступает за «Ливерпуль» с сезона 2020/2021 после перехода из «Вулверхэмптона», где он отыграл два года.