Артета - о проигрыше «Ливерпулю»: «Нужно было реализовывать свои моменты»

Лондонский «Арсенал» не смог пробиться в финал Кубка лиги, уступив в ответном поединке 1/2 финала «Ливерпулю» со счетом 0:2. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник «канониров» Микель Артета.

«Все в команде огорчены, мы хотели попасть в финал. Нам нужно было реализовывать свои моменты. Была перекладина и другие неплохие возможности, чтобы завершить матч в свою пользу. «Арсенал» верил в свой успех, на стадионе царила невероятная атмосфера. Футболисты были заведены как надо, поэтому нелегко принять неудачу», - цитирует тренера BBC Sport.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся на «Энфилде», была зафиксирована ничья – 0:0.