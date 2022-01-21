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Англия. Кубок лиги

Ван Дейк: «Жота - фантастический игрок, он очень важен для «Ливерпуля»

21 Января 2022 • 09:42 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» отпраздновал гостевую победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа, оба мяча в составе мерсисайдцев забил португалец Диогу Жота. Своим мнением об одноклубнике поделился Виргил ван Дейк.

«Диогу можно уже сейчас назвать фантастическим футболистом. Его статистика говорит сама за себя. Жота очень важен для команды. Против него нелегко действовать, знаю это по совместным тренировкам. В прошедшей игре он снова проявил себя», - передает слова голландца BBC Sport.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» встретится с лондонским «Челси». Матч состоится 27 февраля на «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Диогу Жота
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